LIVE Italia-Slovenia Under21 in DIRETTA | Nicolato punta su Raspadori!

(Di martedì 30 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.11 Ecco le formazioni ufficiali:(3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Pobega, Maggiore, Sala; Cutrone, Raspadori. All.(4-4-2): Vekic; Zinic, Brekalo, Karic, Kolmanic; Matko, Zaletel, Cerin, Prelek; Elsnik, Medved. All. Acimovic 20.08 Buonasera e benvenuti allatestuale diU21 partita dei gironi dell’Europeo 2021 di categoria. Buonasera e benvenuti allatestuale diU21 match dei gironi dell’Europeo 2021 di categoria, match fondamentale per gli azzurrini con una vittoria si passa, ma anche con il pareggio ...

Advertising

SkyTG24 : Verrà distribuito oggi il lotto più importante giunto all'Italia finora: un milione di dosi di #vaccino anti-Covid… - bot_naps : Il grande coglione di Diggio ha crushato nell'ultima live di Age of Empires - Italia. - chiaratognon_ : RT @Sanremo_2021: #Rilive È stato il piccolo gioiellino di questo Festival che nonostante tutto è riuscito ad ottenere un ottimo 5°posto La… - SIMONE4ESPOSITO : RT @calciomercatoit: Segui con noi la DIRETTA di ????#ItaliaSlovenia???? LIVE #U21EURO - SIMONE4ESPOSITO : RT @SkySport: Italia-Slovenia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE degli Europei #SkySport #U21 #U21Euro #ItaliaSlovenia… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Italia

... ma a quel punto l'dovrà fare due o più gol rispetto alla Repubblica Ceca, in vantaggio nelle reti complessive. FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 5 - 2) : Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Ranieri; ...FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 5 - 2): Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Pobega, Maggiore, Sala; Raspadori, Cutrone. CT Nicolato probabile SLOVENIA (4 - 2 - 3 - 1): Vekic; ...A Vernole (Lecce) nel MIRA Live the Soul Open trionfa l’amateur francese in volata ma l’atleta veneto è ora al comando dell’ordine di merito del terzo circuito europeo. Brilla ancora De Leo, 3/o In Ge ...Allo stadio Z'dežele, il match valido per la 3ª giornata del gruppo B dell'Europeo Under 21 tra Italia e Slovenia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live ...