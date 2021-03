LIVE Italia-Slovenia Under21 in DIRETTA: match decisivo, potrebbe bastare anche un pareggio (Di martedì 30 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Slovenia U21 match dei gironi dell’Europeo 2021 di categoria, match fondamentale per gli azzurrini con una vittoria si passa, ma anche con il pareggio attraverso delle specifiche combinazioni. Un successo sulla Slovenia porterebbe gli azzurrini a quota 5 punti. Gli sloveni in questo scenario chiuderebbero il girone da ultimi mentre l’esito di Spagna-Repubblica Ceca porterebbe l’altra squadra qualificata ai quarti insieme all’Italia. Agli spagnoli basta non perdere. L’ipotesi di un pareggio non ci precluderebbe il passaggio del turno, ma a patto che la Spagna vinca, ... Leggi su oasport (Di martedì 30 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale diU21dei gironi dell’Europeo 2021 di categoria,fondamentale per gli azzurrini con una vittoria si passa, macon ilattraverso delle specifiche combinazioni. Un successo sullaporterebbe gli azzurrini a quota 5 punti. Gli sloveni in questo scenario chiuderebbero il girone da ultimi mentre l’esito di Spagna-Repubblica Ceca porterebbe l’altra squadra qualificata ai quarti insieme all’. Agli spagnoli basta non perdere. L’ipotesi di unnon ci precluderebbe il passaggio del turno, ma a patto che la Spagna vinca, ...

