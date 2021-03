LIVE Italia-Slovenia 4-0 Under21 in DIRETTA: pagelle e highlights. Azzurrini qualificati come secondi! (Di martedì 30 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93? Finisce la partita Italia-Slovenia 4-0. 91? Ci saranno tre minuti di recupero. 90? Dentro Frabotta e fuori Cutrone nell’Italia. 88? Frattesi tenta il tiro da buona posizione ma trova nella sua traiettoria il portiere sloveno. 86? Espulso Marchizza, secondo giallo per il centrale azzurrino, Italia in 10. 84? Entra Ploj e fuori Kolmanic nella Slovenia. 82? Spagna chiude la pratica con il raddoppio nei confronti della Repubblica Ceca 2-0. 80? Escono Pobega e Raspadori, entrano Colombo e Pirola nell’Italia. 78? Giallo per Cerin per un fallo a centrocampo. 76? Cutrone per un soffio non riesce ad arrivare alla tripletta personale dopo un cross di Zappa. 74? Dentro Celar e fuori Medved nella ... Leggi su oasport (Di martedì 30 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA93? Finisce la partita4-0. 91? Ci saranno tre minuti di recupero. 90? Dentro Frabotta e fuori Cutrone nell’. 88? Frattesi tenta il tiro da buona posizione ma trova nella sua traiettoria il portiere sloveno. 86? Espulso Marchizza, secondo giallo per il centrale azzurrino,in 10. 84? Entra Ploj e fuori Kolmanic nella. 82? Spagna chiude la pratica con il raddoppio nei confronti della Repubblica Ceca 2-0. 80? Escono Pobega e Raspadori, entrano Colombo e Pirola nell’. 78? Giallo per Cerin per un fallo a centrocampo. 76? Cutrone per un soffio non riesce ad arrivare alla tripletta personale dopo un cross di Zappa. 74? Dentro Celar e fuori Medved nella ...

UEFAcom_it : La formazione degli Azzurrini! ???? Segui Italia-Slovenia U21 con il nostro LIVE ?? #U21EURO | @Vivo_Azzurro - SkyTG24 : Verrà distribuito oggi il lotto più importante giunto all'Italia finora: un milione di dosi di #vaccino anti-Covid… - tabellamercatob : Qualificazioni #EuroU21 Finale #ItaliaSlovenia 4-0 Espulso Marchizza Nell'#Italia cinque #SerieB dal 1: Carnesecchi… - BrunoM_Italia : Versione live di Leave The Door Open collezionabile disponibile in acquisto adesso! - s_tef : RT @ziaaLai: @ Francesco potevi andare a commentare la partita dell’Italia a 7Gold o commentarla in live su IG con noi, dato stasera che no… -