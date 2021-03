LIVE Italia-Slovenia 2-0 Under21 in DIRETTA | Raspadori firma la rete del raddoppio!

(Di martedì 30 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, movimento di mezza luna diche si fa trovare in profondità e sul primo palo fredda il portiere,2-0. 17? Nicolato da indicazione adi non dare punti di riferimento. 15? Ricordiamo che non ci sono centrocampisti di ruolo in panchina. 13? Pobega gioca da regista in questo momento, visto le assenze per squalifiche di Tonali e Rovella. 11? Prova il possesso palla prolungato l’facendo girare il pallone tra centrocampo e difesa. 9? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, Maggioreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, Cutrone serve in profondità Maggiore che tira sul secondo palo lasciando di sasso il portiere, ...

UEFAcom_it : La formazione degli Azzurrini! ???? Segui Italia-Slovenia U21 con il nostro LIVE ?? #U21EURO | @Vivo_Azzurro - SkyTG24 : Verrà distribuito oggi il lotto più importante giunto all'Italia finora: un milione di dosi di #vaccino anti-Covid… - sportface2016 : LIVE - #Europei #Under21, la classifica in tempo reale del girone dell'#Italia: Cutrone fa 3-0 su rigore e la diffe… - UEFAcom_it : TRIS! ???? Segui Italia-Slovenia U21 con il nostro LIVE ?? #U21EURO | @Vivo_Azzurro - calciomercatoit : ?? 23' RIGORE per l'ITALIA! Fallo netto su Frattesi!????#ItaliaSlovenia???? LIVE 2-0 #U21EURO -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Italia

di Claudio Franceschini) RISULTATI EUROPEI UNDER 21, CLASSIFICHE/ Diretta golscore: partite al via! DIRETTASLOVENIA UNDER 21 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA La diretta tv ...A disposizione: Dove vedere la partita in TV e streaming La partita Cremonese - Empoli, valida per la giornata 31 di Serie B , sarà visibile in diretta e in esclusiva sulla piattaforma DAZN. ...“Non so perché il Governo non abbia dato il via libera alla disputa delle gare dell’Europeo in Italia con il pubblico allo stadio visto che i vaccinati dovrebbero essere tanti. Non ne ho idea, spero ...LIVE Alle 21 Italia-Slovenia, le ufficiali: niente Frabotta e Zappa, davanti c’è Cutrone Curiosità e probabili formazioni sulla sfida di Maribor contro i padroni di casa continua a leggere su La Gazze ...