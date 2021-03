LIVE – Europei Under 21, la classifica dell’Italia: il girone B in tempo reale (DIRETTA) (Di martedì 30 marzo 2021) E’ il giorno della verità per l’Italia Under 21 che insegue la qualificazione ai quarti di finale degli Europei di categoria. Alle 21:00 la squadra di Nicolato – senza quattro squalificati (Tonali, Del Prato, Scamacca, Rovella) – cerca la vittoria sul campo della Slovenia con l’obiettivo di uno dei due posti validi per il passaggio del turno. Occhio pure all’altro campo con la Repubblica Ceca a caccia dell’impresa contro la Spagna. Per questo motivo Sportface.it vi offrirà una classifica aggiornata in tempo reale per tenere aggiornate le chance di qualificazione degli azzurrini. Risultati LIVE Italia-Slovenia Spagna-Repubblica Ceca LA classifica LIVE (Tra parentesi i gol fatti e subiti) Spagna 4 (3-0) Repubblica Ceca 2 (2-2) Italia 2 (1-1) Slovenia 1 ... Leggi su sportface (Di martedì 30 marzo 2021) E’ il giorno della verità per l’Italia21 che insegue la qualificazione ai quarti di finale deglidi categoria. Alle 21:00 la squadra di Nicolato – senza quattro squalificati (Tonali, Del Prato, Scamacca, Rovella) – cerca la vittoria sul campo della Slovenia con l’obiettivo di uno dei due posti validi per il passaggio del turno. Occhio pure all’altro campo con la Repubblica Ceca a caccia dell’impresa contro la Spagna. Per questo motivo Sportface.it vi offrirà unaaggiornata inper tenere aggiornate le chance di qualificazione degli azzurrini. RisultatiItalia-Slovenia Spagna-Repubblica Ceca LA(Tra parentesi i gol fatti e subiti) Spagna 4 (3-0) Repubblica Ceca 2 (2-2) Italia 2 (1-1) Slovenia 1 ...

