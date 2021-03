Lituania-Italia | Mancini | “Toloi avrà una chance | devo valutare Belotti-Immobile Chiesa? Ho la mia idea”

Leggi su mediagol

(Di martedì 30 marzo 2021) L'si proietta alla sfida in casa della.Gli Azzurri affronteranno in quel di Vilnius la nazionale baltica nella terza giornata valida per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Le parole in conferenza stampa del commissario tecnico, Roberto."Chiudere a 9 punti dopo tre partite giocate sarebbe molto importante, soprattutto dopo due viaggi molto faticosi. Dovremo avere pazienza, calma, non forzare le giocate. Siamo qui per vincere con il massimo rispetto per lae il suo modo di giocare. Credo che staranno chiusi, senza darci modo di giocare. Sono una squadra fisica, che chiude molto bene. Li ho visti giocare contro la Svizzera. Chiudono e puntano sul contropiede, infatti gli svizzeri hanno vinto solo 1-0. Questo vuol dire che tutte le partite sono difficili, soprattutto se arrivano ...