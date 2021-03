Lituania-Italia domani in tv | data | orario e streaming Qualificazioni Mondiali 2022

Leggi su sportface

(Di martedì 30 marzo 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio a Vilnius di, match della terza giornata della fase a gironi diaidelin Qatar, in programma alle 20:45 di martedì 30 marzo. La Nazionale del Ct Mancini vuole confermare quanto di buono fatto vedere nelle prime due gare contro Irlanda del Nord e Bulgaria: quattro gol fatti, zero subiti e tanta voglia di mantenere il punteggio pieno in classifica. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Rai 1 e insulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti. SportFace.