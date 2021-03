L'Italia stupisce, ma occhio agli azzurri di scorta. Europei: l'Under 21 di Nicolato ha il destino nelle proprie mani: oggi alle 21 contro la Slovenia. Probabile formazione (Di martedì 30 marzo 2021) C'è un'Italia che scalpita. E non è quella “principale”, quella manciniana del record di imbattibilità. Si tratta dell' Under 21 guidato da Paolo Nicolato , un gentleman d'altri tempi che con i... Leggi su feedpress.me (Di martedì 30 marzo 2021) C'è un'che scalpita. E non è quella “principale”, quella manciniana del record di imbattibilità. Si tratta dell'21 guidato da Paolo, un gentleman d'altri tempi che con i...

Advertising

celiatae : @centroasociale ora il tipello che pensava che Parigi fosse in Italia mi stupisce meno tbh - le2comari : Mi stupisce molto sapere che per Tommaso la danza é quella fatta da Rosa sabato. Allora o non ho capito niente di T… - Brunomgiordano : @Eugene_Dearborn La Grecia è stata invasa dall'italia Fascista nel 1941. Con pessimi risultati e un costo umano eno… - TRIVIALOKI : RT @kecchai: mi stupisce il coraggio con cui la gente affermi che l’italia non sia razzista prosciutti sugli occhi - B0099 : @Adnkronos ormai non ci si stupisce più dei suoi viaggi in arabia, mi stupirei piuttosto dei ritorni in italia -