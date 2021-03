L’Istituto superiore di Sanità nel mirino della Corte dei Conti. Mancano il piano delle attività, la modifica statutaria e il regolamento di contabilità (Di martedì 30 marzo 2021) L’Istituto superiore di Sanità dall’inizio della pandemia è in prima fila nella gestione dell’emergenza coronavirus in Italia. Si occupa della sorveglianza dei dati epidemiologic,i forniti da Regioni e Province Autonome, per la mappatura sul territorio nazionale della diffusione del virus, e ha avuto uno stanziamento straordinario di quattro milioni di euro per il 2020. Stessa somma prevista nel 2021 e nel 2022, oltre all’assunzione di 50 unità di personale a tempo determinato. Responsabilità e risorse dunque per L’Istituto superiore di Sanità. L’ente presieduto da Silvio Brusaferro (nella foto) Continua però ad essere privo di un aggiornato piano triennale delle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 30 marzo 2021)didall’iniziopandemia è in prima fila nella gestione dell’emergenza coronavirus in Italia. Si occupasorveglianza dei dati epidemiologic,i forniti da Regioni e Province Autonome, per la mappatura sul territorio nazionalediffusione del virus, e ha avuto uno stanziamento straordinario di quattro milioni di euro per il 2020. Stessa somma prevista nel 2021 e nel 2022, oltre all’assunzione di 50 unità di personale a tempo determinato. Responsabilità e risorse dunque perdi. L’ente presieduto da Silvio Brusaferro (nella foto)nua però ad essere privo di un aggiornatotriennale...

Advertising

LaStampa : Covid, dati falsi sulla pandemia inviati all’Istituto Superiore di Sanità: in Sicilia arrestati dirigente della Reg… - marcocappato : Che fine ha fatto l'accordo per la pubblicazione dei dati #COVID19, sottoscritto 4 mesi fa da Istituto Superiore di… - ilpost : Una buona notizia: i primi effetti dei vaccini sui contagi nelle RSA sono molto positivi, dice l'Istituto superiore… - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? L'ex assessore regionale alla Salute #Razza, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui dati falsi sulla pandemia in #Sicilia c… - rtl1025 : ?? L'ex assessore regionale alla Salute #Razza, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui dati falsi sulla pandemia in… -