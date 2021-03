L’Isola dei Famosi, scoppia in lacrime: “Non bisogna avere paura”. La reazione di Ilary Blasi (Di martedì 30 marzo 2021) Un momento toccante alL’Isola dei Famosi. La naufraga scoppia in lacrime, ma arriva in suo soccorso Ilary Blasi: “Non bisogna avere paura” La comica Valentina Persia, icona del varietà televisivo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 30 marzo 2021) Un momento toccante aldei. La naufragain, ma arriva in suo soccorso: “Non” La comica Valentina Persia, icona del varietà televisivo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. A commentare la puntata, con la padrona di ca… - EsercitoParenzo : @albertoinfelise Ma Crosy che lavoro fa? Sta qua a commentare tutto da Omnibus all'afterhours de L'isola dei famosi. Che eroe. - chiarandreella : RT @cippiriddu: L'isola dei famosi in tendenza perenne e c'è ancora gente convinta che il primo problema dell'Italia sia la pandemia. -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Piombino, «la piccola Parigi» di Napoleone Panorama