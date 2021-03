L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi e Elettra Lamborghini: momento Twerking in diretta – VIDEO (Di martedì 30 marzo 2021) AlL’Isola dei Famosi Ilary Blasi invita Elettra Lamborghini al momento Twerking della serata: tutti in pista per lo stacchetto sensuale. AlL’Isola dei Famosi si sono accesi improvvisamente gli animi, tra… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 30 marzo 2021) Aldeiinvitaaldella serata: tutti in pista per lo stacchetto sensuale. Aldeisi sono accesi improvvisamente gli animi, tra… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - ArthurMeurs : Considerate che all' #isola rispetto al #gf le telecamere sono visibili ai concorrenti per cui stando lí c'è chi si… - Rojas3299 : RT @cippiriddu: L'isola dei famosi in tendenza perenne e c'è ancora gente convinta che il primo problema dell'Italia sia la pandemia. -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Piombino, «la piccola Parigi» di Napoleone Panorama