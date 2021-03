L’Isola dei Famosi, il naufrago ha un crollo emotivo: “Mi manca lei” (Di martedì 30 marzo 2021) AlL’Isola dei Famosi il naufrago ha un crollo emotivo. Scoppia in una crisi di pianto: “Mi manca lei”. Di chi si tratta? La reazione dei compagni L’Isola dei Famosi continua… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 30 marzo 2021) Aldeiilha un. Scoppia in una crisi di pianto: “Milei”. Di chi si tratta? La reazione dei compagnideicontinua… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

msKOSTNER : Non sapevo di essere in partenza per l’Isola dei famosi !! ?????? #fakenews - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. A commentare la puntata, con la padrona di ca… - andreacilia : CHIEDO SCUDO MA CI VUOLE LA LAUREA IN MEDICINA PER CONDURRE L’ISOLA DEI FAMOSI? #clubshowitalia - silvyyyyya : Aiuto ma si incazzano così tanto per l’Isola dei famosi raga ma sto piangendo -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Piombino, «la piccola Parigi» di Napoleone Panorama