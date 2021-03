L’Isola dei Famosi, avete visto il fantastico abito di Ilary Blasi? Qual è il brand (Di martedì 30 marzo 2021) Look da capogiro per Ilary Blasi durante la quinta puntata de L’Isola dei Famosi: sapete Qual è il brand del favoloso abito indossato? E’ andata in onda ieri sera, 29 marzo, la quinta puntata de L’Isola dei Famosi, come sempre su Canale 5. Ilary Blasi e la sua squadra di opinionisti stanno ottenendo ogni settimana L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 30 marzo 2021) Look da capogiro perdurante la quinta puntata dedei: sapeteè ildel favolosoindossato? E’ andata in onda ieri sera, 29 marzo, la quinta puntata dedei, come sempre su Canale 5.e la sua squadra di opinionisti stanno ottenendo ogni settimana L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

