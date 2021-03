L'Isola dei Famosi: Andrea Cerioli è già in crisi (Di martedì 30 marzo 2021) Ieri sera, lunedì 29 marzo, è andato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con il serale de L'Isola dei Famosi. Nel corso della puntata ci sono stati momenti di grande tensioni tra litigi e parole forti che volavano nella Palapa. Nel corso della puntata Ilary Blasi ha voluto dedicare uno spazio anche al nuovo naufrago Andrea Cerioli. L'ex di Uomini e Donne infatti è da poco sbarcato sull'Isola eppure pare già in grande crisi. Andrea Cerioli già in crisi a L'Isola dei Famosi Andrea Cerioli è l'ultimo naufrago ad essere arrivato sull'Isola, ma, nonostante la sua esperienza sia iniziata davvero da poco, il ragazzo è già in grande ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 30 marzo 2021) Ieri sera, lunedì 29 marzo, è andato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con il serale de L'dei. Nel corso della puntata ci sono stati momenti di grande tensioni tra litigi e parole forti che volavano nella Palapa. Nel corso della puntata Ilary Blasi ha voluto dedicare uno spazio anche al nuovo naufrago. L'ex di Uomini e Donne infatti è da poco sbarcato sull'eppure pare già in grandegià ina L'deiè l'ultimo naufrago ad essere arrivato sull', ma, nonostante la sua esperienza sia iniziata davvero da poco, il ragazzo è già in grande ...

