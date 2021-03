«L’Isola dei Famosi», anche Vera Gemma sceglie Parasite Island (Di martedì 30 marzo 2021) Come Brando Giorgi, così Vera Gemma. L’attrice, che il televoto ha deciso dover lasciare l’Isola dei Famosi, non ha voluto prendere la strada di casa, preferendo ad un’eliminazione netta il temporaneo ricovero di Parasite Island. «Lo faccio per mio figlio», ha proferito, prima di rivolgere la propria attenzione al ragazzo nato dalla relazione con Henry Harris. «Maximus, io rimango qua, perché cosa ti ha insegnato mamma? Mai arrendersi nella vita», ha continuato Vera Gemma, giustificando così la decisione di rimanere ancora ad un reality cui il pubblico non ha risparmiato qualche polemica. Leggi su vanityfair (Di martedì 30 marzo 2021) Come Brando Giorgi, così Vera Gemma. L’attrice, che il televoto ha deciso dover lasciare l’Isola dei Famosi, non ha voluto prendere la strada di casa, preferendo ad un’eliminazione netta il temporaneo ricovero di Parasite Island. «Lo faccio per mio figlio», ha proferito, prima di rivolgere la propria attenzione al ragazzo nato dalla relazione con Henry Harris. «Maximus, io rimango qua, perché cosa ti ha insegnato mamma? Mai arrendersi nella vita», ha continuato Vera Gemma, giustificando così la decisione di rimanere ancora ad un reality cui il pubblico non ha risparmiato qualche polemica.

