L’Isola dei Famosi 2021: Paul Gascoigne rientra? Ilary Blasi chiarisce i dubbi (Di martedì 30 marzo 2021) A causa di un infortunio capitato nel corso della puntata di venerdì 26 marzo de L’Isola de Famosi 2021, l’ex calciatore Paul Gascoigne è stato allontanato da Playa Palapa ed è subito stato portato in infermeria dalla produzione per assicurarsi del suo stato di salute. Aveva accusato dei forti dolori alla spalla e al braccio e, in va del tutto precauzionale, Gascoigne non è più stato rispedito sulla spiaggia fra gli altri naufraghi. L’infortunio che ha subito Paul Gascoigne è stato così grave? Talmente grave da costringerlo a dove abbandonare il gioco? Questa è stato uno dei rumor lanciati nel corso del fine settimana da un noto sito web che dava oramai per conclusa l’esperienza “isolana” dell’ex sportivo inglese. Ma il rumor sarà verificato dai fatti? ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 30 marzo 2021) A causa di un infortunio capitato nel corso della puntata di venerdì 26 marzo dede, l’ex calciatoreè stato allontanato da Playa Palapa ed è subito stato portato in infermeria dalla produzione per assicurarsi del suo stato di salute. Aveva accusato dei forti dolori alla spalla e al braccio e, in va del tutto precauzionale,non è più stato rispedito sulla spiaggia fra gli altri naufraghi. L’infortunio che ha subitoè stato così grave? Talmente grave da costringerlo a dove abbandonare il gioco? Questa è stato uno dei rumor lanciati nel corso del fine settimana da un noto sito web che dava oramai per conclusa l’esperienza “isolana” dell’ex sportivo inglese. Ma il rumor sarà verificato dai fatti? ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - bonny_bunny02 : Tommaso che è opinionista, intrattenitore, creatore di dinamiche, conduttore del punto Zeta, più concorrente di alc… - infoitcultura : L’Isola dei Famosi, come sta Paul Gascoigne dopo l’infortunio? Massimiliano Rosolino fa chiarezza -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Piombino, «la piccola Parigi» di Napoleone Panorama