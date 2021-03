Lippi sulla Nazionale | “Stiamo finendo gli aggettivi Peccato non aver fatto quelle amichevoli di prestigio nella scorsa primavera”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 30 marzo 2021) In una lunga intervista al Corriere dello Sport, l’ex ct dellacampione del Mondo Marcelloha parlato dell’attuale selezione allenata da Roberto Mancini, che sta collezionando vittorie su vittorie: “Mi fa piacere. Laper me, e non solo per me, ha un valore straordinario. Il record?gli. Di questa squadra e del suo allenatore è stato detto tutto quello che di positivo c’è da dire, in un percorso di ricostruzione“.sua prima straordinaria esperienza azzurra, conclusa col trionfo iridato, un paio di risultati le mancarono solo all’inizio, come è successo all’attuale ct “E come è anche naturale che sia. Noi perdemmo in Slovenia, ottobre 2004. Una partita complicata; poi però migliorammo di volta in volta, in modo ...