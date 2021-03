Lippi: «Questa Nazionale vince sempre, è una qualità fondamentale» (Di martedì 30 marzo 2021) L’ex CT della Nazionale Marcello Lippi ha parlato a Corriere dello Sport commentando le ultime prestazioni dell’Italia di Roberto Mancini L’ex CT della Nazionale Marcello Lippi ha parlato a Corriere dello Sport commentando le ultime prestazioni dell’Italia di Roberto Mancini. Le sue parole. PERCORSO DI CRESCITA – «Credo che a Mancini e ai suoi avrebbe fatto non bene, ma benissimo poter giocare quelle due amichevoli impegnative e prestigiose che erano in calendario a fine marzo 2020, a Wembley contro l’Inghilterra e poi subito dopo contro la Germania a Norimberga. Lo dico per esperienza diretta». VITTORIA – «Qualche volta si gioca bene, altre un po’ meno, altre benissimo. Questo è un periodo molto particolare. Forse l’Italia non è stata brillante ma può succedere. Però vince sempre. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 marzo 2021) L’ex CT dellaMarcelloha parlato a Corriere dello Sport commentando le ultime prestazioni dell’Italia di Roberto Mancini L’ex CT dellaMarcelloha parlato a Corriere dello Sport commentando le ultime prestazioni dell’Italia di Roberto Mancini. Le sue parole. PERCORSO DI CRESCITA – «Credo che a Mancini e ai suoi avrebbe fatto non bene, ma benissimo poter giocare quelle due amichevoli impegnative e prestigiose che erano in calendario a fine marzo 2020, a Wembley contro l’Inghilterra e poi subito dopo contro la Germania a Norimberga. Lo dico per esperienza diretta». VITTORIA – «Qualche volta si gioca bene, altre un po’ meno, altre benissimo. Questo è un periodo molto particolare. Forse l’Italia non è stata brillante ma può succedere. Però. ...

