L'Inter presenta ufficialmente il nuovo logo

Svolta Inter, il club cambia logo e nome: diventa Inter Milano, con una vocazione internazionale. Una piccola grande rivoluzione al passo con i tempi. L'Inter cambia nome e logo e procede con una piccola grande rivoluzione destinata a rimanere nella storia del club. 

IL MIO NOME È LA MIA STORIA.I M FC INTERNAZIONALE MILANO.#IMInter pic.twitter.com/Vxambs2htM— Inter (@Inter) March 30, 2021

L'Inter cambia nome e logo

Superando quello che viene considerato come l'atto formativo, L'Inter non si chiamerà Internazionale, come dichiarato da Giorgio Muggiani, ma Inter Milano, come il club è già noto in realtà fuori dai confini nazionali. nuovo nome e nuovo stemma. L'Inter infatti cambia anche logo, con il simbolo ...

