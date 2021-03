L’Inter inizia la rivoluzione, presentato il nuovo stemma: tutti i loghi della storia nerazzurra [FOTO] (Di martedì 30 marzo 2021) L’Inter pensa alla stagione in corso con l’obiettivo di vincere lo scudetto, nel frattempo il club nerazzurro ha svelato ufficialmente il nuovo logo. Lo slogan è “Il mio nome è la mia storia. I M Fc Internazionale Milano”. L’obiettivo è stato quello di puntare sulle lettere stilizzate “I” e “M” bianche sullo sfondo blu. Il nuovo logo comparirà già su alcuni prodotti ufficiali mentre bisognerà aspettare la prossima stagione per vederlo sulle maglie da gioco. Si tratta di una prima rivoluzione in casa nerazzurra, il club ha intenzione di portare tantissime novità dal punto di vista del marketing, non sono da escludere nuove mosse già dai prossimi mesi con l’obiettivo di diventare un club sempre più importante. Il comunicato delL’Inter 1999-2007L’Inter ha ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 30 marzo 2021)pensa alla stagione in corso con l’obiettivo di vincere lo scudetto, nel frattempo il club nerazzurro ha svelato ufficialmente illogo. Lo slogan è “Il mio nome è la mia. I M Fc Internazionale Milano”. L’obiettivo è stato quello di puntare sulle lettere stilizzate “I” e “M” bianche sullo sfondo blu. Illogo comparirà già su alcuni prodotti ufficiali mentre bisognerà aspettare la prossima stagione per vederlo sulle maglie da gioco. Si tratta di una primain casa, il club ha intenzione di portare tantissime novità dal punto di vista del marketing, non sono da escludere nuove mosse già dai prossimi mesi con l’obiettivo di diventare un club sempre più importante. Il comunicato del1999-2007ha ...

Advertising

CalcioWeb : L' @Inter ha presentato il nuovo logo: inizia una nuova rivoluzione in casa nerazzurra - kevintwiii : @XinXianLi69 però intanto inizia a rt cose a caso che c’entrano con l’Inter - BandieraInter : ????UFFICIALE: l'#Inter lancia il nuovo logo. Inizia una nuova era per il club - CapitanBergomi : RT @B_R_U_C_E__: @CapitanBergomi @iTzAureliano È il mio account preferito. Immaginate un estate in cui l'Inter ha vinto lo scudetto, lui sb… - B_R_U_C_E__ : @CapitanBergomi @iTzAureliano È il mio account preferito. Immaginate un estate in cui l'Inter ha vinto lo scudetto,… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter inizia La crisi del Covid-19 potrebbe far perdere al mondo un decennio di sviluppo WelfareNetwork