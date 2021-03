L’infettivologo Galli: “Siamo ancora in piena emergenza, lo dicono i numeri” (Di martedì 30 marzo 2021) “Siamo ancora in piena emergenza”. Massimo Galli, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano lo ha detto senza se e senza ma, intervistato da Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai Tre. E quindi ha continuato: “I numeri dicono questo, al di là delle aspirazioni di gettare il cuore oltre all’ostacolo, ma l’ostacolo è ancora lì. Sarà superabile solo quando avremo vaccinato abbastanza”. Continua a riprendere alle domande della giornalista (che conduce da casa) e di Enrico Lucci: Lei rietine attendibile le previsioni di Draghi entro la fine del mese di luglio? Mi auguro con tutto il cuore che sia così, dal punto di vista della realizzabilità è un obiettivo non impossibile per un Paese organizzato. Ma ci sono molte variabili ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) “in”. Massimo, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano lo ha detto senza se e senza ma, intervistato da Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai Tre. E quindi ha continuato: “Iquesto, al di là delle aspirazioni di gettare il cuore oltre all’ostacolo, ma l’ostacolo èlì. Sarà superabile solo quando avremo vaccinato abbastanza”. Continua a riprendere alle domande della giornalista (che conduce da casa) e di Enrico Lucci: Lei rietine attendibile le previsioni di Draghi entro la fine del mese di luglio? Mi auguro con tutto il cuore che sia così, dal punto di vista della realizzabilità è un obiettivo non impossibile per un Paese organizzato. Ma ci sono molte variabili ...

