Lexus - Spiros Fotinos | La LF-Z è la nostra visione del futuro elettrico

Leggi su quattroruote

(Di martedì 30 marzo 2021) A margine della presentazione della concept LF-Z Electrified, abbiamo avuto modo di incontrare in web conference, direttore diEurope. Ecco che cosa ci ha raccontato. Dopo questa concept elettrica, quale sarà il ruolo dei modelli ibridi nell'immagine del marchio?Ovviamenteè conosciuta per l'ibrido, quindi si tratta di rispettare quanto è stato fatto in questi anni. Infatti, molti clienti nuovi passano allaperché vogliono questo tipo di motorizzazione, e intendono compiere con noi il primo passo nel campo dell'elettrificazione. un successo, soprattutto nell'Europa occidentale, e questo significa molto. La piattaforma specifica di questa concept è strettamente imparentata con la e-Tnga della Toyota?Se voi guardate il tipo di concept, è un modello che potrebbe essere ...