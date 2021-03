Leucemia, “ecco la macchina che testa in vitro l’effetto delle terapie prima dell’impiego”. Allo studio test per trattare pazienti Covid (Di martedì 30 marzo 2021) Tecnicamente siamo nel campo dell’ingegneria biomedica, ma l’immagine che, forse, rende meglio quello che è in grado di fare la “macchina” ideata e sviluppata da CellPly, azienda bolognese fondata nel 2014 dal professor Roberto Guerrieri e dall’ingegner Massimo Bocchi e impegnata nella realizzazione di strumentazioni scientifiche per il supporto e lo sviluppo di terapie oncologiche innovative, è quella del sarto. Un sarto 5.0 capace di cucire addosso ai pazienti malati di Leucemia una cura specifica, personalizzata ed efficace, con più probabilità di successo. Una prima applicazione di partenza che potrebbe aprire nuovi orizzonti anche nel campo dello sviluppo di immunoterapie e terapie cellulari. È inoltre in corso, finanziato da Regione Emilia-Romagna, un progetto, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Tecnicamente siamo nel campo dell’ingegneria biomedica, ma l’immagine che, forse, rende meglio quello che è in grado di fare la “” ideata e sviluppata da CellPly, azienda bolognese fondata nel 2014 dal professor Roberto Guerrieri e dall’ingegner Massimo Bocchi e impegnata nella realizzazione di strumentazioni scientifiche per il supporto e lo sviluppo dioncologiche innovative, è quella del sarto. Un sarto 5.0 capace di cucire addosso aimalati diuna cura specifica, personalizzata ed efficace, con più probabilità di successo. Unaapplicazione di partenza che potrebbe aprire nuovi orizzonti anche nel campo dello sviluppo di immunocellulari. È inoltre in corso, finanziato da Regione Emilia-Romagna, un progetto, ...

