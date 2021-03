Letta-Salvini, altro che bipolarismo: serve un’alternativa alle politiche liberiste Ue (Di martedì 30 marzo 2021) Domenica si è tenuta via web una bella assemblea per discutere su come costruire l’opposizione al governo Draghi e su come costruire l’alternativa alle politiche liberiste. Una discussione per trovare insieme i modi per costruire una aggregazione plurale, una soggettività che per dimensioni e credibilità possa rappresentare una alternativa ai poli politici oggi esistenti. E’ stato quindi aperto un percorso, per capire e raccogliere idee, confrontando positive pratiche sociali già in essere. Credo che proprio questo carattere aperto e processuale abbia favorito la partecipazione all’assemblea indetta da Rifondazione Comunista di centinaia di persone con decine di interventi. Oggi, leggendo le dichiarazioni di Enrico Letta in un dibattito con Matteo Salvini, ho trovato la conferma della giustezza di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Domenica si è tenuta via web una bella assemblea per discutere su come costruire l’opposizione al governo Draghi e su come costruire l’alternativa. Una discussione per trovare insieme i modi per costruire una aggregazione plurale, una soggettività che per dimensioni e credibilità possa rappresentare una alternativa ai poli politici oggi esistenti. E’ stato quindi aperto un percorso, per capire e raccogliere idee, confrontando positive pratiche sociali già in essere. Credo che proprio questo carattere aperto e processuale abbia favorito la partecipazione all’assemblea indetta da Rifondazione Comunista di centinaia di persone con decine di interventi. Oggi, leggendo le dichiarazioni di Enricoin un dibattito con Matteo, ho trovato la conferma della giustezza di ...

