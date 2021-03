Lesina | ritrovato dai carabinieri forestali l’anziano che si era allontanato dal policlinico di Foggia Era in una zona di campagna

(Di martedì 30 marzo 2021) Di Francesco Santoro: È statofortunatamente illeso in agro dil’uomo che si eradi sua spontanea volontà dalRiuniti di. Affetto da demenza senile, aveva lasciato il reparto di Neurologia con una valigia rossa in mano ed è stato notato daidel Corpo forestale dello Stato nei pressi della strada statale 16.è stato fermato dai militari, che hanno chiamato il 118. Poi il ritorno nella principale struttura ospedaliera della città capoluogo. L'articolodaiche si eradaldi ...

Ultime Notizie dalla rete : Lesina ritrovato

La Gazzetta del Mezzogiorno

...volontariamente dal reparto di Neurologia del Policlinico Riuniti di Foggia e nella tarda mattinata di oggi è stato ritrovato in stato confusionale dai carabinieri forestali nelle campagne di Lesina. È stato ritrovato fortunatamente illeso in agro di Lesina l'uomo che si era allontanato di sua spontanea volontà dal Policlinico Riuniti di Foggia. Affetto da demenza senile, aveva lasciato il reparto. Ieri si era allontanato volontariamente dal reparto di Neurologia del Policlinico Riuniti di Foggia e nella tarda mattinata di oggi è stato ritrovato in stato confusionale dai carabinieri forestali nelle campagne di Lesina.