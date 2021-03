L’Eredità per l’Italia: Valentina Margiotta, la campionessa dei record (Di martedì 30 marzo 2021) Torna su Raiuno L’Eredità per l’Italia con vecchi e nuovi campioni in sfida: riecco Valentina Margiotta, la campionessa dei record. (screenshot video)Ripartita ieri L’Eredità per l’Italia, con sette nuovi campioni che terranno compagnia al pubblico da adesso fino a qualche giorno, in onda su Raiuno. La scorsa settimana, soltanto una è stata la Ghigliottina vinta. Ce l’ha fatta Marco, il napoletano trapiantato a Gubbio, che ha vinto 35mila euro alla prima puntata. Subito vincente ieri il super campione Gabriele Toso che ha vinto alla Ghigliottina 32.500 euro, donati in beneficenza per sostenere il progetto Arca. Leggi anche –> L’Eredità per l’Italia: riecco Gabriele Toso, super campione ... Leggi su ck12 (Di martedì 30 marzo 2021) Torna su Raiunopercon vecchi e nuovi campioni in sfida: riecco, ladei. (screenshot video)Ripartita ieriper, con sette nuovi campioni che terranno compagnia al pubblico da adesso fino a qualche giorno, in onda su Raiuno. La scorsa settimana, soltanto una è stata la Ghigliottina vinta. Ce l’ha fatta Marco, il napoletano trapiantato a Gubbio, che ha vinto 35mila euro alla prima puntata. Subito vincente ieri il super campione Gabriele Toso che ha vinto alla Ghigliottina 32.500 euro, donati in beneficenza per sostenere il progetto Arca. Leggi anche –>per: riecco Gabriele Toso, super campione ...

