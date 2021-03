Leonardo verso il finale tra l’Ultima cena e la Gioconda: anticipazioni episodi 6 aprile (Di martedì 30 marzo 2021) Leonardo non si ferma e il pubblico italiano continuerà a seguire le avventure e i misteri legati alla figura dell’artista toscano anche martedì prossimo, il 6 aprile, quando due nuovi episodi ci racconteranno il dietro le quinte, un po’ romanzato, de l’Ultima cena e la Gioconda, il primo nato alla corte degli Sforza e il secondo a Firenze, ma cos’altro succederà nella serie? Le anticipazioni del penultimo appuntamento con la serie rivelano che il personaggio riceverà la commissione di un’opera importante, quella dell’Ultima cena. Dopo la morte della moglie di Ludovico Sforza, il protagonista lavorerà su un affresco presso il refettorio di Santa Maria delle Grazie mentre l’oscurità continuerà a prevalere su di lui spingendolo a ... Leggi su optimagazine (Di martedì 30 marzo 2021)non si ferma e il pubblico italiano continuerà a seguire le avventure e i misteri legati alla figura dell’artista toscano anche martedì prossimo, il 6, quando due nuovici racconteranno il dietro le quinte, un po’ romanzato, dee la, il primo nato alla corte degli Sforza e il secondo a Firenze, ma cos’altro succederà nella serie? Ledel penultimo appuntamento con la serie rivelano che il personaggio riceverà la commissione di un’opera importante, quella del. Dopo la morte della moglie di Ludovico Sforza, il protagonista lavorerà su un affresco presso il refettorio di Santa Maria delle Grazie mentre l’oscurità continuerà a prevalere su di lui spingendolo a ...

Advertising

kawaakvri : Stasera devo vedere la presentazione del corso, allo stesso momento voglio vedere Leonardo, vedere la live di Blur… - ifthestarsshine : @Giorgiaa394 Si, perdere 3 volte di seguito, l’uscita di Leonardo e le coreografie difficili per lui secondo me lo… - GiorgioAntonel1 : RT @Stefano173456: Io, testimone.. Anni di transito sopra questo ponte, che in sostanza è il terminale della autostrada da e verso aeropor… - InterGerard : RT @Stefano173456: Io, testimone.. Anni di transito sopra questo ponte, che in sostanza è il terminale della autostrada da e verso aeropor… - anto5stars : RT @Stefano173456: Io, testimone.. Anni di transito sopra questo ponte, che in sostanza è il terminale della autostrada da e verso aeropor… -