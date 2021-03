Leonardo, stasera in tv: orario, cast, trama, anticipazioni episodi di martedì 30 marzo (Di martedì 30 marzo 2021) E’ tutto pronto per il secondo appuntamento con la serie evento di Rai 1 Leonardo in onda questa sera, martedì 30 marzo, in prima visione. Tanto successo la settimana scorsa per la serie tv prodotta da Lux Vide con Rai Fiction, Big Light Productions in associazione con France Televisions, RTVE e Alfresco Pictures; co-prodotta e distribuita nel mondo da Sony Pictures. Nel cast Aidan Turner, Matilda De Angelis, Freddie Highmore nel ruolo di Stefano Giraldi e con la partecipazione straordinaria di Giancarlo Giannini nel ruolo di Andrea del Verrocchio. Leonardo, stasera in tv: anticipazioni episodi martedì 30 marzo Nel primo episodio Leonardo spera in una nuova carriera e si trasferisce a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 marzo 2021) E’ tutto pronto per il secondo appuntamento con la serie evento di Rai 1in onda questa sera,30, in prima visione. Tanto successo la settimana scorsa per la serie tv prodotta da Lux Vide con Rai Fiction, Big Light Productions in associazione con France Televisions, RTVE e Alfresco Pictures; co-prodotta e distribuita nel mondo da Sony Pictures. NelAidan Turner, Matilda De Angelis, Freddie Highmore nel ruolo di Stefano Giraldi e con la partecipazione straordinaria di Giancarlo Giannini nel ruolo di Andrea del Verrocchio.in tv:30Nel primospera in una nuova carriera e si trasferisce a ...

