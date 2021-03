Leonardo | le anticipazioni della seconda puntata | cosa accadrà

Leggi su funweek

(Di martedì 30 marzo 2021) Martedì 30 marzo su Rai Uno alle 21:25, secondo appuntamento con, la fiction Rai incentrata su una partevita del genio nostrano. Otto episodi suddivisi in quattro serate che raccontano in modo romanzato e non senza libertà storica, la vita di questo grande artista. LEGGI ANCHE: —, gaffe nella serie tv? ‘Sono contrariata’. Eccodoveva essere mostrato durante le prime puntate Non mancano le discussioni legate alle libertà prese nella realizzazione del film. Ad esempio la figura di Caterina da Cremona (interpretata da Matilda De Angelis) non è mai esistita ed è stata creata dagli sceneggiatori partendo da alcuni bozzetti di disegni di. Ma dopo tutto non è un docufilm, ma una fiction come ha sottolineato in un’intervista al Corriere...