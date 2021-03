Leonardo | la trama della prossima puntata terza | le anticipazioni

Leggi su tpi

(Di martedì 30 marzo 2021) Cosa succederà nella(la) di, la serie tv in onda su Rai 1? Come accaduto nelle prime due serate, previsti due episodi. Dopo la mortemoglie di Ludovico Sforza,riceverà una nuova commissione per un affresco dell’Ultima Cena a Santa Maria Delle Grazie. Tuttavia, da Vinci farà molta fatica a gestire al meglio il dissidio e quel tormento interiore che ormai non gli lascia scampo da un po’ di tempo. Dopo aver messo alla prova la sua creatività e dopo aver sperimentato una nuova tecnica,si ritroverà a dover affrontare le conseguenze delle sue azioni. Stando allesulladi ...