Leonardo: la Seconda Puntata della Serie Evento stasera 30 marzo su Rai1 (Di martedì 30 marzo 2021) Una grande produzione europea guidata da Lux Vide e Rai Fiction. La Serie su Leonardo Da Vinci torna in prima serata su Rai1 questa sera 30 marzo con la Seconda Puntata. Leggi su comingsoon (Di martedì 30 marzo 2021) Una grande produzione europea guidata da Lux Vide e Rai Fiction. LasuDa Vinci torna in prima serata suquesta sera 30con la

Advertising

AmiciUfficiale : Dopo l'eliminazione nella seconda puntata del Serale, Leonardo saluta tutti i compagni e chiede di poter stare qual… - rtl1025 : Luca Bernabei in diretta a RTL 102.5, Radio Zeta, Radiofreccia e RTL 102.5 NEWS annuncia in esclusiva: “Ci sarà una… - IlContiAndrea : Luca Bernabei, Amministratore delegato della Lux Vide, a RTL 102.5: “Ci sarà una seconda stagione di #Leonardo. Vor… - Laupensante : RT @AmiciUfficiale: Dopo l'eliminazione nella seconda puntata del Serale, Leonardo saluta tutti i compagni e chiede di poter stare qualche… - NargesPaydar : RT @rtl1025: Luca Bernabei in diretta a RTL 102.5, Radio Zeta, Radiofreccia e RTL 102.5 NEWS annuncia in esclusiva: “Ci sarà una seconda st… -