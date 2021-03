L'emergenza Covid peggiora in Francia: superati 5000 posti in terapia intensiva (Di martedì 30 marzo 2021) La Francia è ripiombata nell'incubo Covid e per la prima volta da aprile supera nuovamente i 5000 pazienti ricoverati in rianimazione. Il Paese non è messo bene neanche sul fronte dei vaccini, tra una ... Leggi su globalist (Di martedì 30 marzo 2021) Laè ripiombata nell'incuboe per la prima volta da aprile supera nuovamente ipazienti ricoverati in rianimazione. Il Paese non è messo bene neanche sul fronte dei vaccini, tra una ...

Ultime Notizie dalla rete : emergenza Covid Covid: 311.010 contagi, 10.269 decessi, 265.324 pazienti guariti Bollettino della Regione Piemonte sull'emergenza Coronavirus. Ecco i dati di martedì 30 marzo nel dettaglio. LA SITUAZIONE DEI CONTAGI Oggi ...1.861 nuovi casi di persone risultate positive al Covid - ...

Vaccini Covid, le regioni devono vaccinare anche i fuori sede una delle questioni sulle quali le regioni si sono mosse finora in ordine sparso. Ma adesso a fare chiarezza c'è un'ordinanza del commissario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, che la spiega davanti alle commissioni Affari sociali di Camera e Senato. Il documento chiarisce che le singole regioni devono vaccinare non solo la ...

Emergenza Covid, Sinistra Italiana: “Record di inefficienze della gestione Toti” IVG.it Come funzionerà la vaccinazione anti-covid in farmacia in Lombardia Non solo nei punti vaccinali predisposti alle Ats: sarà possibile vaccinarsi contro il coronavirus anche nelle farmacie ...

Vaccini Covid, le regioni devono vaccinare anche i fuori sede L’ordinanza del commissario Figliuolo: devono essere chiamati non solo i residenti ma anche i domiciliati. Il capo della Protezione civile, Curcio: le dosi avanzate vanno date alle classi d’età vicine ...

