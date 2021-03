Legnago | scatta la rimozione per le biciclette abbandonate

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Legnago scatta

veronaoggi.it

la rimozione per le biciclette in stato di abbandono o fuori dagli spazi preposti. Il Comune dicon un avviso apposto nell'area antistante il piazzale della stazione ...... Ulss 9 Scaligera attiva nuovo sistema di prenotazione Covid - 19, dopo Villafranca èa ... Secondo la legge, con un'incidenza superiore ai 250 casi a settimana ogni 100mila abitantila ...Il Comune di Legnago con un avviso apposto nell'area antistante il piazzale della stazione ferroviaria locale, ordina la rimozione ...«In allenamento mi scatta certe volte l’attimo in cui mi viene voglia di tentare certi tiri. Non è stata pura casualità, ho cercato di far gol». E che gol: Stefano Pellizzari, difensore del Legnago, ...