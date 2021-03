L’ecommerce dei supermercati Everli raccoglie 100 milioni di investimenti (Di martedì 30 marzo 2021) Carrello della spesa (Getty Images)Cento milioni di dollari per continuare a crescere anche a livello internazionale, allargando al tempo stesso il team in Italia: è il percorso che intende fare Everli, grazie all’ultimo finanziamento (round C), raccolto tramite un pool di investitori guidati da Verlinvest. Nata come startup nel 2014, con il nome di Supermercato24, Everli è un marketplace italiano che permette di scegliere il supermercato in cui acquistare i prodotti online, e farseli consegnare a casa. Con uffici a Milano, Verona e Varsavia, l’azienda conta su un team internazionale di più di 200 persone, ma la nuova iniezione di liquidità consentirà di ampliare il personale italiano fino a cento nuovi profili entro il prossimo anno. Everli ha già consegnato circa 3 milioni di ordini e si avvale di ... Leggi su wired (Di martedì 30 marzo 2021) Carrello della spesa (Getty Images)Centodi dollari per continuare a crescere anche a livello internazionale, allargando al tempo stesso il team in Italia: è il percorso che intende fare, grazie all’ultimo finanziamento (round C), raccolto tramite un pool di investitori guidati da Verlinvest. Nata come startup nel 2014, con il nome di Supermercato24,è un marketplace italiano che permette di scegliere il supermercato in cui acquistare i prodotti online, e farseli consegnare a casa. Con uffici a Milano, Verona e Varsavia, l’azienda conta su un team internazionale di più di 200 persone, ma la nuova iniezione di liquidità consentirà di ampliare il personale italiano fino a cento nuovi profili entro il prossimo anno.ha già consegnato circa 3di ordini e si avvale di ...

