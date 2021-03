Lecco | l’autovalutazione psicologica degli studenti costretti tra Covid e dad Sociologo | “La scuola ha fallito nel dare risposte”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 marzo 2021) “Il maggiore malessere è dovuto al protrarsi della situazione. Non è normale passare i propri diciott’anni chiusi in casa. Non si cresce, così“. È solo una delle frasi del campionario raccolto dalla Consulta provinciale studentesca diattraverso un questionario che ha coinvolto più di 5mila giovani che frequentano le scuole secondarie di secondo grado chiedendo loro un’opinione su gestione trasporti, contenimento del contagio enei rispettivi Istituti. Un lavoro enorme che ha visto impegnati in primis proprio i ragazzi: “Come Consulta – spiega la 18enne vicepresidente Carlotta Sandrinelli – abbiamo il compito di riportare alla politica e non solo la situazione che stiamo vivendo. Siamo riusciti a farlo e ora stiamo organizzando un webinar per i docenti e i genitori”. La fotografia emersa è quella di uno spaccato di una delle realtà tra le ...