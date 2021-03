Advertising

LaGazzettaWeb : Lecce, si schianta con l'auto e sfonda vetrina ristorante: 22enne illeso -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce schianta

La Gazzetta del Mezzogiorno

Un giovane di 22 anni si è schiantato ieri in tarda serata con la sua Hyundai contro la vetrina di un noto ristorante di sushi a. È rimasto miracolosamente illeso nonostante abbia colpito in pieno il locale. All'interno c'erano gli operatori del ristorante che stavano lavorando per l'asporto. Si capirà se il giovane aveva ...Leggi anche ?> Giovane trentenne siin autostrada: rivelata identità della vittima, choc in mattinata: rinvenuto sul tetto di un treno il cadavere carbonizzato di un uomo Leggi anche ?>...È accaduto ieri in serata: colpito un noto ristorante di sushi. Si capirà se il giovane aveva assunto alcol o stupefacenti prima di mettersi alla guida ...Il grottesco incidente in via Lupiae, accanto al comando provinciale dei carabinieri. Alla guida un 22enne. Al lavoro la polizia locale ...