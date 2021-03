League of Legends, ecco l'evento Ritmo Spaziale e il nuovo Campione, Gwen la Sacra Ricamatrice (Di martedì 30 marzo 2021) Nella giornata di oggi, Riot Games ha annunciato l'imminente arrivo del prossimo evento speciale di League of Legends, intitolato Ritmo Spaziale. Non solo, insieme ad esso, sarà reso disponibile anche un nuovo Campione sui server PBE: Gwen la Sacra Ricamatrice. Come illustrato nel comunicato stampa diffuso da Riot, l'evento Ritmo Spaziale porterà con sé nuovi aspetti, chroma ed emote a tema, insieme ad un sistema di missioni di gioco che vi permetterà di scegliere fra Ritmo e Vibrazioni tese. L'evento sarà online a partire dal prossimo 1 aprile 2021, ma una delle più importanti novità arriverà ben prima: stiamo parlando del ... Leggi su eurogamer (Di martedì 30 marzo 2021) Nella giornata di oggi, Riot Games ha annunciato l'imminente arrivo del prossimospeciale diof, intitolato. Non solo, insieme ad esso, sarà reso disponibile anche unsui server PBE:la. Come illustrato nel comunicato stampa diffuso da Riot, l'porterà con sé nuovi aspetti, chroma ed emote a tema, insieme ad un sistema di missioni di gioco che vi permetterà di scegliere frae Vibrazioni tese. L'sarà online a partire dal prossimo 1 aprile 2021, ma una delle più importanti novità arriverà ben prima: stiamo parlando del ...

