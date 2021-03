League of Legends, annunciato l'evento Ritmo Spaziale e il nuovo Campione dei server PBE, Gwen la Sacra Ricamatrice (Di martedì 30 marzo 2021) Nella giornata di oggi, Riot Games ha annunciato l'imminente arrivo del prossimo evento speciale di League of Legends, intitolato Ritmo Spaziale. Non solo, insieme ad esso, sarà reso disponibile anche un nuovo Campione sui server PBE: Gwen la Sacra Ricamatrice. Come illustrato nel comunicato stampa diffuso da Riot, l'evento Ritmo Spaziale porterà con sé nuovi aspetti, chroma ed emote a tema, insieme ad un sistema di missioni di gioco che vi permetterà di scegliere fra Ritmo e Vibrazioni tese. L'evento sarà online a partire dal prossimo 1 aprile 2021, ma una delle più importanti novità arriverà ben ... Leggi su eurogamer (Di martedì 30 marzo 2021) Nella giornata di oggi, Riot Games hal'imminente arrivo del prossimospeciale diof, intitolato. Non solo, insieme ad esso, sarà reso disponibile anche unsuiPBE:la. Come illustrato nel comunicato stampa diffuso da Riot, l'porterà con sé nuovi aspetti, chroma ed emote a tema, insieme ad un sistema di missioni di gioco che vi permetterà di scegliere frae Vibrazioni tese. L'sarà online a partire dal prossimo 1 aprile 2021, ma una delle più importanti novità arriverà ben ...

Advertising

S04Esports : Do you like playing League of Legends? League Players: No No NoNo NoNo No No No N… - Medeapm : RT @Eurogamer_it: #LeagueOfLegends, annunciato l'evento Ritmo Spaziale e il nuovo Campione dei server PBE, Gwen. - raimisiphone : RT @S04Esports: Do you like playing League of Legends? League Players: No No NoNo NoNo No No No No No N… - Eurogamer_it : #LeagueOfLegends, annunciato l'evento Ritmo Spaziale e il nuovo Campione dei server PBE, Gwen. - Robyfitnesstra1 : RT @ApocalypseASD: Le iscrizioni sono aperte! diamo il via al League-Alypse, il primo torneo 5vs5 di League of Legends organizzato da Apoca… -

Ultime Notizie dalla rete : League Legends Rust: Console Edition arriva il 21 maggio È stato il gioco più trasmesso in streaming su Twitch per un po', battendo persino il colosso League of Legends. Segui Gamesvillage.it su Google News , clicca sulla stellina da app e mobile o alla ...

Beko Harnesses the Evocative Power of AI Motion Pictures The brand is Main Partner of FC Barcelona, naming partner of Fenerbahce Men's Basketball Team and Official Supplier of European League of Legends Championship (LEC). About Arcelik With 32,000 ...

League of Legends - Anteprima gameplay di Gwen - Naturalborngamers.it Naturalborngamers.it League of Legends, il 1 aprile arriva il nuovo evento Ritmo Spaziale: Gwen debutterà con la patch 11.8 Tra pochi giorni inizia un nuovo evento di League of Legends. Riot Games ha svelato oggi le novità della patch 11.7 di League of Legends, in arrivo tra due giorni. Disponibile dal 1 aprile, il nuovo a ...

League of Legends: LCS Mid-Season Showdown 2021 Week 2 Risultati, valutazioni e analisi della 2° settimana del League of Legends Mid-Season Showdown 2021 della LCS, la lega del Nord America.

È stato il gioco più trasmesso in streaming su Twitch per un po', battendo persino il colossoof. Segui Gamesvillage.it su Google News , clicca sulla stellina da app e mobile o alla ...The brand is Main Partner of FC Barcelona, naming partner of Fenerbahce Men's Basketball Team and Official Supplier of EuropeanofChampionship (LEC). About Arcelik With 32,000 ...Tra pochi giorni inizia un nuovo evento di League of Legends. Riot Games ha svelato oggi le novità della patch 11.7 di League of Legends, in arrivo tra due giorni. Disponibile dal 1 aprile, il nuovo a ...Risultati, valutazioni e analisi della 2° settimana del League of Legends Mid-Season Showdown 2021 della LCS, la lega del Nord America.