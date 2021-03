Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lituania-Italia (Di martedì 30 marzo 2021) Il primo ciclo delle qualificazioni ai Mondiali 2022 per l’Italia si chiuderà domani sera a Vilnius in casa della Lituania. Dopo il doppio 2-0 con Irlanda del Nord e Bulgaria, gli Azzurri di Mancini cercano il tris in Lituania per chiudere la prima fase a punteggio pieno con 9 punti. Mancini a caccia anche di Lippi, con 25 risultati utili di fila da CT e l’occasione arriva nella gara di domani. L’Italia dovrebbe mischiare nuovamente le carte rispetto alla gara di Sofia. In porta sicuro del posto Donnarumma, in difesa spazio a Di Lorenzo a destra al posto di Florenzi, Emerson dovrebbe prendere il posto di Spinazzola a sinistra, i centrali Acerbi e Bastoni che farà rifiatare Bonucci. A centrocampo dovrebbe partire Locatelli dall’inizio, dopo la rete in Bulgaria. Al suo fianco potrebbero esserci Pessina e Pellegrini. In ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 30 marzo 2021) Il primo ciclo delle qualificazioni ai Mondiali 2022 per l’si chiuderà domani sera a Vilnius in casa della. Dopo il doppio 2-0 con Irlanda del Nord e Bulgaria, gli Azzurri di Mancini cercano il tris inper chiudere la prima fase a punteggio pieno con 9 punti. Mancini a caccia anche di Lippi, con 25 risultati utili di fila da CT e l’occasione arriva nella gara di domani. L’dovrebbe mischiare nuovamente le carte rispetto alla gara di Sofia. In porta sicuro del posto Donnarumma, in difesa spazio a Di Lorenzo a destra al posto di Florenzi, Emerson dovrebbe prendere il posto di Spinazzola a sinistra, i centrali Acerbi e Bastoni che farà rifiatare Bonucci. A centrocampo dovrebbe partire Locatelli dall’inizio, dopo la rete in Bulgaria. Al suo fianco potrebbero esserci Pessina e Pellegrini. In ...

Ultime Notizie dalla rete : ultimissime sulle Pasqua 2021: musei, mostre ed eventi (virtuali e non) da visitare D i eventi Pasqua 2021 ne abbiamo? Stando alle ultimissime disposizioni governative, c'è ben poco da visitare, parchi da scoprire, dimore storiche ...via Facebook Dei Sacri Monti edificati sulle Alpi ...

Traffico drasticamente ridotto in A22. Forte accelerazione sulle manutenzioni Si potrebbe sintetizzare così la scelta di Autostrada del Brennero di accelerare sul fronte delle manutenzioni per trarre un beneficio dal drastico calo del traffico determinato dalle limitazioni ...

Pd Firenze, avanti tutta sull'ampliamento dell'aeroporto Un altro Assessore ha voluto rassicurare invece il Consigliere Razzanelli: la Giunta di Firenze è sulla linea di Forza Italia". Nei giorni scorsi il nuovo segretario del Pd Enrico Letta aveva avanzato ...

