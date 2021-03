Le Regioni somministreranno vaccino anche a chi risiede per lavoro (Di martedì 30 marzo 2021) Ogni Regione dovr vaccinare non solo la popolazione ma anche chi vive in quel territorio per motivi di lavoro . E' quanto prevede un'ordinanza firmata dal commissario per l'emergenza Francesco ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 30 marzo 2021) Ogni Regione dovr vaccinare non solo la popolazione machi vive in quel territorio per motivi di. E' quanto prevede un'ordinanza firmata dal commissario per l'emergenza Francesco ...

Johnson Johnson nelle farmacie, come fare nel Lazio ... Regioni e farmacisti. Johnson&Johnson consentirà di accelerare con una ventina di inoculazioni ... Johnson&Johnson nelle farmacie laziali C'è una condizione: i farmacisti che somministreranno il vaccino ...

Vaccini: Regioni somministreranno a chi risiede per lavoro
Ogni Regione dovrà vaccinare non solo la popolazione residente ma anche chi vive in quel territorio per motivi di lavoro. E' quanto prevede un'ordinanza firmata dal commissario per l'emergenza Frances ...

Covid, Figliuolo: “Vaccinare l’80% della popolazione entro il 30 settembre” Figliuolo: "Ogni Regione dovrà vaccinare non solo la popolazione residente ma anche chi vive in quel territorio per motivi di lavoro" ...

