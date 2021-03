Le notizie del giorno, Buffon lascia la Juventus. Aguero in Serie A, il Papu Gomez può tornare (Di martedì 30 marzo 2021) Tutte le notizie del giorno che riguardano il mondo del calcio italiano ed estero. Gigi Buffon si sente ancora in grado di dare un contributo importante al mondo del calcio e non accetta di essere un panchinaro. Nemmeno alla Juventus. Ecco perché l’estremo difensore avrebbe deciso di lasciare il club bianconero al termine della stagione. A 43 anni ha confermato di poter giocare ad alti livelli e sono in corso valutazioni sul futuro: aspetta una chiamata da una big in Serie A o all’estero oppure deciderà per il ritiro. Gigi si è dovuto accontentare di 5 presenze in campionato, una in Champions League e 4 in Coppa Italia, un bottino non all’altezza considerando le 15 presenze della scorsa stagione. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Il centrocampo della Juventus ha deluso, in ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 30 marzo 2021) Tutte ledelche riguardano il mondo del calcio italiano ed estero. Gigisi sente ancora in grado di dare un contributo importante al mondo del calcio e non accetta di essere un panchinaro. Nemmeno alla. Ecco perché l’estremo difensore avrebbe deciso dire il club bianconero al termine della stagione. A 43 anni ha confermato di poter giocare ad alti livelli e sono in corso valutazioni sul futuro: aspetta una chiamata da una big inA o all’estero oppure deciderà per il ritiro. Gigi si è dovuto accontentare di 5 presenze in campionato, una in Champions League e 4 in Coppa Italia, un bottino non all’altezza considerando le 15 presenze della scorsa stagione. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Il centrocampo dellaha deluso, in ...

