Le motivazioni della richiesta di archiviazione per la ' citofonata elettorale' di Salvini a Bologna

AGI - Il pm Roberto Ceroni ha chiesto l'archiviazione nei confronti di Matteo Salvini per il reato di diffamazione aggravata, in concorso con un'altra persona, per quella 'citofonata', nel corso della campagna elettorale per le Regionali in Emilia Romagna, a una famiglia del quartiere Pilastro, dove si riteneva vi fossero degli spacciatori. Un episodio che sollevò aspre polemiche. Secondo il magistrato, valutati gli atti e contestualizzato il fatto, avvenuto nel pieno di una campagna elettorale in gran parte incentrata sui temi della sicurezza nel quartiere, non sussisterebbero elementi di prova sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio. A presentare querela è stata appunto la famiglia che ricevette la citofonata del leader della ...

