Le Iene | presunta truffa alla madre di Valeria Marini | parla Milazzo che respinge ogni accusa

Leggi su 361magazine

(Di martedì 30 marzo 2021)e laraccontano a Filippo Roma la loro versione sullanell’attesa che un tribunale verifichi la loro versione dei fatti Stasera, martedì 30 marzo, in prima serata su Italia 1, andrà in onda il servizio di Filippo Roma e Marco Occhipinti che raccoglie lo sfogo die di sua, Gianna Orrù, finite ultimamente al centro di una vicenda mediatica per via di unafinanziaria, asseritamente subita dsignora, in seguito a un investimento di più di 300 mila euro. La persona che le due donne indicano cometore sarebbe l’attore e produttore cinematografico GiuseppeAndreani, conosciuto da ...