Le Iene: anticipazioni della puntata di martedì 30 marzo

Stasera, martedì 30 marzo, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con "Le Iene". Conducono lo show Alessia Marcuzzi e Nicola Savino con le immancabili voci de la Gialappa's Band. Il primo divertentissimo scherzo della serata è quello di Nicolò De Devitiis ai danni di Samantha De Grenet, realizzato con la complicità di Brando, figlio adolescente della showgirl. In onda il servizio di Luigi Pelazza che mostra l'arresto di un ferrarese di 54 anni accusato di sfruttamento della prostituzione. L'inviato, contattato in redazione da uno dei potenziali clienti dell'uomo che chiedeva soldi in cambio di prestazioni sessuali consumate con una giovane studentessa ventenne, ha aiutato le forze dell'ordine nell'indagine, consegnando agli inquirenti il filmato dell'accaduto.

