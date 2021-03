Lazio da oggi zona arancione, a Pasqua tutta l'Italia in zona rossa (Di martedì 30 marzo 2021) Da ieri in zona rossa anche Calabria, Toscana e Valle d’Aosta, si aggiungono a Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e Provincia autonoma di Trento Leggi su rainews (Di martedì 30 marzo 2021) Da ieri inanche Calabria, Toscana e Valle d’Aosta, si aggiungono a Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e Provincia autonoma di Trento

Advertising

nzingaretti : Da oggi e per tutto il mese di aprile, gli studenti delle scuole superiori possono fare il tampone rapido gratis e… - LiaQuartapelle : Il Lazio raggiunge oggi 1 mln di inoculazioni. Il Veneto da ieri sperimenta la chiamata diretta. Sarebbe utile che… - PietroGrasso : Fidatevi della scienza. Oggi ho avuto la mia dose di #vaccino #AstraZeneca. Mi ero prenotato sul portale del Lazio… - micfur68 : Buongiorno e buon Martedì. Oggi nel Lazio torniamo arancioni ma tanto mi sembra sempre zona verde. - chrdioc : Da oggi il Lazio in arancione. Coprifuoco, ristoranti e negozi: le regole | A scuola due giorni: no di Rieti e Fara -