Lavoro povero, così i contratti nazionali con paga oraria di pochi euro alimentano la concorrenza al ribasso. Anche negli appalti pubblici (Di martedì 30 marzo 2021) “Salario minimo? Per ora è fuori dai radar del governo”. Il senatore dem Tommaso Nannicini, primo firmatario del ddl sulla giusta retribuzione targato Pd, prende atto che è tutto rinviato. È vero, il confronto con l’iniziativa del M5s era incagliato e nemmeno con i sindacati andava meglio. Eppure la discussione andava avanti, in un Paese dove il 2020 conta un milione di nuovi poveri e l’incremento maggiore è avvenuto nelle famiglie dove è presente un lavoratore, dall’8,3% del 2019 al 10,7% per gli occupati tra i 35 e i 44 anni (Istat). Ma la povertà, ultima frontiera del Lavoro dopo anni in cui credevamo di aver toccato il fondo col precariato, non è solo una questione di salario. E allora è lecito domandarsi che fine faranno problemi che già da vent’anni non trovano spazio nell’agenda della politica, e che la crisi legata al Covid promette di peggiorare. Questioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) “Salario minimo? Per ora è fuori dai radar del governo”. Il senatore dem Tommaso Nannicini, primo firmatario del ddl sulla giusta retribuzione targato Pd, prende atto che è tutto rinviato. È vero, il confronto con l’iniziativa del M5s era incagliato e nemmeno con i sindacati andava meglio. Eppure la discussione andava avanti, in un Paese dove il 2020 conta un milione di nuovi poveri e l’incremento maggiore è avvenuto nelle famiglie dove è presente un lavoratore, dall’8,3% del 2019 al 10,7% per gli occupati tra i 35 e i 44 anni (Istat). Ma la povertà, ultima frontiera deldopo anni in cui credevamo di aver toccato il fondo col precariato, non è solo una questione di salario. E allora è lecito domandarsi che fine faranno problemi che già da vent’anni non trovano spazio nell’agenda della politica, e che la crisi legata al Covid promette di peggiorare. Questioni ...

