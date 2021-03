Lavoro domestico, contributi e festività pasquali: il vademecum per le famiglie (Di martedì 30 marzo 2021) Certificazione della retribuzione, versamento dei contributi e conteggio delle festività pasquali: ecco le prossime scadenze che le famiglie che hanno alle proprie dipendenze colf, badanti e baby sitter devono segnare sul calendario, a cominciare da quelle di marzo. Entro fine mese, infatti, chi ha assunto personale domestico, pur non essendo sostituto di imposta, è tenuto a rilasciare al proprio dipendente una semplice dichiarazione dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nel 2020, un documento che servirà al domestico in sede di dichiarazione dei redditi. È, invece, fissato per sabato 10 aprile il termine ultimo per il versamento trimestrale dei contributi previdenziali Inps per l’attività lavorativa svolta nei mesi gennaio-marzo 2021. Nella ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 30 marzo 2021) Certificazione della retribuzione, versamento deie conteggio delle: ecco le prossime scadenze che leche hanno alle proprie dipendenze colf, badanti e baby sitter devono segnare sul calendario, a cominciare da quelle di marzo. Entro fine mese, infatti, chi ha assunto personale, pur non essendo sostituto di imposta, è tenuto a rilasciare al proprio dipendente una semplice dichiarazione dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nel 2020, un documento che servirà alin sede di dichiarazione dei redditi. È, invece, fissato per sabato 10 aprile il termine ultimo per il versamento trimestrale deiprevidenziali Inps per l’attività lavorativa svolta nei mesi gennaio-marzo 2021. Nella ...

Advertising

HuffPostItalia : Lavoro domestico, contributi e festività pasquali: il vademecum per le famiglie - cosimocherchi : RT @alessandrazedd2: Al via il #bando da 1,5 mln per i ristori agli addetti al lavoro domestico e di cura. Un’indennità per i mesi di giugn… - logudorolive : Ristori per addetti al lavoro domestico e di cura - AlguerIT : SARDEGNA Ristori: bando per lavoro domestico e di cura - PiacenzaPress : Lavoro domestico: informazioni da Assindatcolf su scadenza versamento contributi e su festività pasquali -