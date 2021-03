L’autogoal di Lucia Borgonzoni e della sua rubrica social Prima l’italiano!

Leggi su wired

(Di martedì 30 marzo 2021) Non poteva che andare così. Una donna di destra, per giunta di area leghista, sconfitta alle lezioni di sindaco di Bologna, rigeneratasi come sottosegretaria alla Cultura del governo Draghi dopo che aveva candidamente ammesso in radio di non leggere un romanzo da tre anni, lancia unaintitolataIl primo episodio di 58 secondi parla di Leonardo da Vinci e delle sue “manie fashion” in anticipo sui tempi: “Ci teneva tantissimo alla moda… in età matura continuava a tenere i capelli lunghi sulle spalle… indossava una veste corta fino alle ginocchia… ha inventato il nodo vinciano…“ Si scopre che le pillole di cultura somministrate dalla sottosegretaria, si ritrovano in quel ricettario generico che è Wikipedia, per la precisione alla voce Vita personale di Leonardo da Vinci. L’operazione ...