Lauren Graham ha lasciato Lo Straordinario Mondo di Zoey 2 in anticipo causa Covid, ma potrebbe tornare

In questa anomala stagione televisiva segnata da ritardi ed emergenze per le produzioni audiovisive Lauren Graham ha lasciato Lo Straordinario Mondo di Zoey 2 già nel primo episodio: il suo personaggio esce di scena con un trasferimento per motivi di lavoro e la ragione è dettata tanto dagli altri impegni dell'attrice, quanto dall'emergenza Covid che l'ha costretta a tagliare drasticamente il suo apporto alla serie. Lauren Graham avrebbe dovuto interpretare diversi episodi de Lo Straordinario Mondo di Zoey 2, ma a causa di un contatto con un positivo al Covid ha dovuto rinunciarvi: nelle due settimane che aveva a disposizione per girare la seconda ...

