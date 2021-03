L’assurdo caso della Toscana, dove i magistrati si vaccinano prima degli over 80 (Di martedì 30 marzo 2021) Slogan, promesse, annunci trionfali. Puntualmente traditi da un governo che continua a tenere chiusi gli italiani in casa promettendo, nel frattempo, di intensificare una campagna vaccinale che però, dati alla mano, non porterà certo il Paese fuori dall’incubo Covid-19 in tempi brevi. E che nel frattempo, tra ritardi ed errori, continua a far discutere soprattutto per il sistema di priorità stabilito, che ha finito per costringere gli anziani e le persone più fragili ad attese superiori rispetto a quelle di alcune categorie professionali. Con allarmi che arrivano da diverse Regioni. Tra le zone che procedono con più fatica alla vaccinazione dei soggetti più fragili, stando alle statistiche raccolte, c’è la Toscana di Eugenio Genio, uno dei fanalini di coda nella somministrazione delle cure anti-Covid agli over 80. Persone anziane e ... Leggi su ilparagone (Di martedì 30 marzo 2021) Slogan, promesse, annunci trionfali. Puntualmente traditi da un gno che continua a tenere chiusi gli italiani in casa promettendo, nel frattempo, di intensificare una campagna vaccinale che però, dati alla mano, non porterà certo il Paese fuori dall’incubo Covid-19 in tempi brevi. E che nel frattempo, tra ritardi ed errori, continua a far discutere soprattutto per il sistema di priorità stabilito, che ha finito per costringere gli anziani e le persone più fragili ad attese superiori rispetto a quelle di alcune categorie professionali. Con allarmi che arrivano da diverse Regioni. Tra le zone che procedono con più fatica alla vaccinazione dei soggetti più fragili, stando alle statistiche raccolte, c’è ladi Eugenio Genio, uno dei fanalini di coda nella somministrazione delle cure anti-Covid agli80. Persone anziane e ...

